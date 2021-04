Musica, costituito comitato per 100 anni morte Enrico Caruso

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - Il ministro della Cultura Dario Franceschini, con decreto del 15 aprile, ha costituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso. Lo rende noto lo stesso comitato, che ha il compito di programmare, promuovere e curare le manifestazioni per le celebrazioni dedicate al celebre tenore. Il programma delle celebrazioni era stato presentato nel 2020 e approvato e finanziato dal governo con 90mila euro. Non appena insediato, spiega una nota, il comitato eleggerà come presidente Franco Iacono e Enrico Caruso, discendente del tenore, presidente onorario. Il comitato è già al lavoro per celebrare, nei limiti imposti dalla pandemia, al meglio l'anniversario della morte del grande tenore napoletano, che cade il 2 agosto del 2021. (ANSA).