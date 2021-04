Ladri in chiesa a Firenze, rubate alcune reliquie di santi

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - Un furto di reliquie è stato compiuto ieri nella chiesa della Sacra famiglia dei Salesiani a Firenze, in via Gioberti. Ignoti si sono introdotti nella chiesa e, utilizzando probabilmente un grande candeliere, hanno infranto le nicchie contenenti varie reliquie di santi trafugandone alcune. Ad accorgersi del furto è stato il parroco, poco dopo le 14 di ieri, che entrando in chiesa ha notato il candelabro fuori posto e ha scoperto che le nicchie delle reliquie erano state spaccate. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica e sul fatto indaga la polizia. Ancora da quantificare l'entità del furto. (ANSA).