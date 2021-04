Covid: in Toscana 20 morti in un giorno, età media 80 anni

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - Altri 1.150 nuovi casi (età media 43 anni) e altri 20 morti (età media 80 anni) in Toscana per il Covid secondo il rapporto delle 24 ore della Regione. Oggi la Toscana raggiunge così i 215.620 casi di positività totali al Coronavirus dall'inizio della pandemia (+0,5% rispetto al giorno precedente) mentre in termini percentuali crescono lievemente di più i guariti (+0,7%, arrivati a quota 183.426; 1.316 guarigioni totali, a tampone negativo, nelle 24 ore). Le vittime del Covid sono salite in totale a 5.824 unità (tra questi 79 i morti in Toscana residenti fuori regione).

Gli attualmente positivi sono quindi oggi 26.370 (lieve calo del -0,7% su ieri) di cui sono ricoverati 1.815, contando 20 pazienti in meno rispetto a ieri, stesso numero dei deceduti per Covid. Tra i ricoverati, 278 sono quelli in terapia intensiva, dato stabile. Sempre tra i positivi ci sono altri 24.555 in isolamento a casa con sintomi o senza sintomi (-166 su ieri pari al -0,7%). Inoltre, ci sono altre 26.976 persone (+808 su ieri pari al +3,1%) isolate al domicilio, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

