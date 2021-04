Vaccini, Giani, numero verde per aiutare over 80 Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - L'apertura di un portale per la prenotazione dei vaccini per gli over 80 da somministrare negli hub vaccinali e un numero verde, 'Pronto Vaccino' per chiedere informazioni o essere assistiti nella prenotazione. E' con queste due novità, che vanno ad aggiungersi alle vaccinazioni da parte dei medici di famiglia, che la Toscana intende raggiungere l'obiettivo della prima dose a tutti gli over 80 entro il 25 aprile. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Eugenio Giani, in conferenza stampa.

"Abbiamo somministrato 240mila prime dosi - ha detto Giani - gli anziani censiti in Toscana sono 320mila al primo gennaio, quindi l'obiettivo è arrivare a 290mila dosi entro il 25 aprile, ne mancano 50mila". Giani ha spiegato che dal calcolo è escluso il 10% di over 80, perché si considera coloro che sono deceduti da gennaio ad oggi, i non raggiungibili oppure coloro che non vogliono vaccinarsi. "Arriveremo a venerdì-sabato con le vaccinazioni dei medici di famiglia, ma negli ultimi giorni - ha detto Giani - è bene offrire altre opportunità e spiegare meglio quelle che ci sono: un numero verde e l'apertura di un portale per il vaccino negli hub". "Da domani mattina - ha spiegato - ci sarà il numero verde 800-117744 che li guiderà o verso il medico di famiglia o curerà la prenotazione negli hub o darà informazioni di ogni genere". "Negli hub si prenderanno prenotazioni per somministrare da domenica a mercoledì. Se l'anziano è stato contattato dal medico di famiglia è preferibile che il vaccino lo faccia con lui - ha aggiunto -, ma se per qualche motivo non è stato contattato con questa telefonata sarà guidato. Stiamo cercando tutti i mezzi possibili per raggiungere tutti gli anziani per arrivare a concludere il 25 aprile". Il presidente ha infine spiegato che il numero verde conta 200 operatori e che dopo gli over 80 sarà usato anche per le altre categorie. (ANSA).