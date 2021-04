Uffizi: performance cantautore Aloia davanti a Venere

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Una performance live del cantautore 22enne Emanuele Aloia nella sala che accoglie la celebre 'Nascita di Venere' di Botticelli agli Uffizi di Firenze: è quanto trasmesso su TikTok in occasione della Giornata mondiale dell'arte.

Aloia, spiega una nota, ha eseguito la sua canzone 'Romeo e Giulietta', che contiene riferimenti ai due massimi capolavori di Botticelli ospitati agli Uffizi, la Venere e la Primavera.

Oltre all'esibizione, c'è stato un dialogo, sul tema dell'importanza dell'arte, tra il cantautore e il direttore del museo Eike Schmidt. La live session e il colloquio tra il musicista e il direttore del museo sono stati trasmessi in doppia diretta sui canali TikTok delle Gallerie degli Uffizi e di Emanuele Aloia alle ore 14,30. "n occasione della Giornata mondiale dell'arte - ha detto Schmidt - è importante valorizzare l'arte visiva, ma non solo, le arti sono tante, anche la musica.

E le arti non sono solo le opere capolavori dell'antico, ma anche quelli contemporanei. Qui oggi celebriamo la contemporaneità, purtroppo da soli, ma connessi attraverso i canali social con tutta l'Italia e il mondo intero". (ANSA).