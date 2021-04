Morto Leonardo Masotti, fondatore del gruppo El.En

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - E' morto Leonardo Masotti, 82 anni, cofondatore della El.En, industria fiorentina leader nel mercato dei laser nata nel 1981. Lo rende noto la stessa azienda. Romagnolo di Faenza, dopo la laurea in ingegneria conseguita all'Università di Bologna, il periodo trascorso come ufficiale all'Accademia navale di Livorno e al centro microonde di Firenze, divenne poi professore di ingegneria elettronica alla facoltà di ingegneria di Firenze dalla sua costituzione nel 1970. "Con le sue idee e la sua curiosità scientifica - si legge nella nota di El.en - Masotti ha dato un enorme impulso allo sviluppo della cultura tecnologica in Italia e nel mondo, contribuendo anche alla crescita di realtà produttive di successo. Una fra tutte la fiorentina El.En., fino all'ultimo fondamentale riferimento scientifico e che tra pochi giorni avrebbe festeggiato con lui i 40 anni dalla nascita". "E' stato sempre animato dal grande piacere di trasferire le proprie conoscenze, che ha sempre messo a disposizione assieme alle sue doti umane e intellettuali per condividere con gli altri il dono che aveva ricevuto". (ANSA).