Farfalle europee, mappate oltre 20.000 sequenze di Dna

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Creata la raccolta completa dei profili genetici delle farfalle europee. E' una libreria di dati, basata su oltre 20.000 sequenze di Dna mitocondriale, che permette di conoscere e difendere la biodiversità degli insetti e gli ecosistemi in cui vivono. A realizzarla il team internazionale coordinato da Leonardo Dapporto, ricercatore dell'Università di Firenze, che ne dà notizia sulla rivista Communications Biology di Nature.

"La nostra è probabilmente la più completa raccolta al mondo per un intero gruppo animale - racconta Dapporto -. Ci sono voluti più di dieci anni, durante i quali abbiamo sequenziato un piccolo segmento del Dna che porta con sé molte informazioni sulla specie e sulla storia delle popolazioni, il Dna mitocondriale, talmente rapido da estrarre rispetto all'analisi genetica completa e così altamente informativo da essere stato definito Dna-barcoding, un vero e proprio codice a barre identificativo delle circa 500 specie di farfalle che vivono in Europa".

Basato sulla registrazione e l'analisi dei dati raccolti in tutte le regioni del nostro continente, da Capo Nord fino a Creta, il lavoro, si spiega, ha ampliato la nostra conoscenza degli insetti e ha confermato che le regioni europee meridionali possiedono una maggiore diversità rispetto a quelle settentrionali e quindi rappresentano il serbatoio per la biodiversità di questi insetti. Le informazioni raccolte sono inoltre la premessa per le azioni di monitoraggio, finalizzate a valutare lo stato di salute delle popolazioni delle farfalle e degli altri insetti impollinatori. "Mappare la diversità genetica delle popolazioni - conclude Dapporto - è fondamentale per la conservazione delle farfalle e di tutti quei servizi ecosistemici che svolgono e che rendono possibile la nostra stessa esistenza su questo pianeta". (ANSA).