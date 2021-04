Toscana punta restare arancione,calo ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - "Per la settimana prossima posso prevedere il mantenimento della Toscana in zona arancione. La questione che si pone è quella della provincia di Prato ed eventualmente di alcuni comuni isolati. Non più per la provincia di Firenze perché ho visto c'è stata la discesa della provincia in quanto tale, che è stata in zona rossa, sotto i 250 contagi.

Per la provincia di Prato ed eventuali Comuni è una valutazione che faremo domani". Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani aggiungendo che "i dati sui contagi sono diminuiti, e devo dire che complessivamente sono diminuiti anche i ricoveri".

Oggi sono 1.206 i nuovi casi di Coronavirus, età media 46 anni, in Toscana dove si registrano 26 decessi: 14 uomini e 12 donne con un'età media di 83 anni. Gli attualmente positivi sono 26.786, -1,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.919 (-27), di cui 286 in terapia intensiva (+4). Oggi sono stati eseguiti 15.069 tamponi molecolari e 10.033 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo. Sul fronte dei vaccini, secondo la Fondazione Gimbe ieri la Toscana si trovava ultima in Italia per la vaccinazione di entrambe dosi agli over 80, e prima per la somministrazione della prima dose (46%). Riguardo alla vaccinazione completa della popolazione tra i 70 e i 79 anni la Toscana è 12/a, mentre rispetto alla popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è 15/a col 6,6% a fronte di una media nazionale del 6,8. Oggi è stata annunciata l'apertura di un portale per la prenotazione dei vaccini per gli over 80 da somministrare negli hub vaccinali e un numero verde, 'Pronto Vaccino' per chiedere informazioni o essere assistiti nella prenotazione. Con queste due novità, che vanno ad aggiungersi alle vaccinazioni da parte dei medici di famiglia, la Toscana intende raggiungere l'obiettivo della prima dose a tutti gli over 80 entro il 25 aprile. (ANSA).