In Toscana riaperte prenotazioni per vaccino a 70-79enni

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - E' nuovamente aperto il portale regionale per la prenotazione del vaccino AstraZeneca per i nati dal 1941 al 1951 all'indirizzo https://prenotavaccino.sanita.toscana.it.

La vaccinazione, precisa la Regione Toscana, avverrà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 aprile, su appuntamento nel punto vaccinale prescelto in fase di prenotazione. Le agende saranno richiuse quando i posti disponibili saranno esauriti. Le dosi a disposizione dei 70-79enni sono 15mila, grazie alla consegna ieri di una fornitura di 9.900 unità di Astrazeneca alle quali la Regione Toscana ha aggiunto altre 5.100 rimaste dalla precedente fornitura. Ad oggi, conclude la Regione, le persone over 70, che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, sono in tutto 143.797. (ANSA).