Gemello David concluso, a giorni partenza

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - E' stato concluso, in un laboratorio nel centro storico di Firenze, il gemello digitale del David di Michelangelo: la partenza da Firenze il 14 aprile, nei prossimi giorni poi la copia volerà a Dubai dove rappresenterà l'Italia all'Expo. La riproduzione del David, capolavoro custodito dalla Galleria dell'Accademia di Firenze, è stata realizzata grazie a una sofisticata digitalizzazione e poi alla stampa in 3D in 14 pezzi: un lungo processo iniziato a dicembre e finito proprio il 14 aprile. Il gemello del David, delle stesse identiche dimensioni dell'originale, pesa però 400 chili più 150 chili di basamento, è fatto con resina acrilica ricoperta di polvere di marmo. A Dubai il David digitale arriverà la settimana prossima in aereo e sarà presentato ufficialmente il 26 aprile. (ANSA).