Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - La Toscana riapre alle prenotazioni per gli over 70: nuovamente attivo il portale dedicato. Sono 15mila le dosi, di AstraZeneca, disponibili per i nati dal 1941 al 1951: la vaccinazione, precisa la Regione Toscana, avverrà nei giorni di venerdì 16 e sabato 17 aprile, su appuntamento nel punto vaccinale prescelto in fase di prenotazione. Le agende saranno richiuse quando i posti disponibili saranno esauriti. Ad oggi, spiega la Regione, le persone over 70, che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca sono in tutto 143.797. Complessivamente invece in Toscana a oggi sono invece state superate, considerando tutte le categorie per le quali è partita la vaccinazione, le 900mila somministrazioni di vaccini anti Covid.

Per aiutare gli over 780 a prenotarsi, sempre la Regione ha realizzato un tutorial ad hoc: si tratta di "un manuale elettronico che guida passo dopo passo a prenotarsi sul portale". Il video spiega come prenotarsi anche attraverso l'utilizzo del linguaggio dei segni per i non udenti. In corso di realizzazione un tutorial anche per le persone con elevata fragilità. Per aiutare quest'ultime intanto la Asl Toscana se ha attivato uno specifico numero verde - 800432525 - che si può chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20.

Riguardo all'andamento dell'epidemia nelle ultime 24 registrati 1.168 casi con un tasso pari al 4,6%,- dati in crescita rispetto a ieri - e 32 decessi. Stabili i ricoveri: sono 1.946, 1 in meno rispetto a ieri, di cui 282 in terapia intensiva (1 in meno). (ANSA).