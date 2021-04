Famiglia di allevatori della Lunigiana posa per Dolce Gabbana

(ANSA) - LICCIANA NARDI, 13 APR - Una famiglia di allevatori della Lunigiana sarà testimonial della campagna 'D&G Family' di Dolce & Gabbana. Lo rende noto la Coldiretti di Massa Carrara.

La famiglia selezionata dalla nota casa di alta moda, spiega l'associazione, è quella dei Boschetti di Tavernelle, nel Comune di Licciana Nardi, molto conosciuta per la storica attività di pastorizia e soprattutto per la loro eccellente produzione di formaggi, che vendono anche attraverso la rete di mercati di Campagna Amica.

Le foto dei componenti della famiglia Boschetti, scattate dal fotografo Mattia Crocetti nei diversi momenti della giornata lavorativa, fanno parte del progetto digital della maison fondata dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che ha voluto omaggiare la famiglia ed i valori che rappresenta, confrontando più generazioni. L'azienda è socia di Coldiretti.

"La famiglia - commenta Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara - è il cuore dell'impresa agricola. In Lunigiana due impresse agricole su tre sono a conduzione familiare il cui legame appartiene alla storia di questa terra. La campagna di D&G sarà uno straordinario volano di promozione per l'azienda agricola ed indirettamente per il territorio della Lunigiana che contribuirà, ne sono certa, al rilancio post-Covid". (ANSA).