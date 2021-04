Covid: Toscana, altri 34 morti in un giorno

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Altri 934 nuovi positivi, con età media di 44 anni, e altri 34 morti (età media 81,4 anni) in Toscana nelle 24 ore a causa del Coronavirus secondo il report aggiornato della Regione. Il totale dei deceduti in Toscana arriva a 5.726 vittime di cui 78 non residenti nella regione.

Invece, i nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente portando il totale dei positivi in Toscana a 210.857 totali, mentre i guariti crescono di più - 1.117 persone, tutte guarigioni complete a tampone negativo, pari al +0,6% - e raggiungono quota 177.717 persone. Gli attualmente positivi sono oggi 27.414, in calo dello 0,8% rispetto a ieri.

Tra loro ci sono 1.947 ricoverati (-37 unità su ieri, -1,9%) di cui 283 in terapia intensiva (tre in meno, -1%). Gli altri 25.467 positivi sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (-180 su ieri pari al -0,7%). Ci sono poi altre 25.117 persone in quarantena domiciliare (+290 su ieri, pari al +1,2%), isolate, in sorveglianza attiva Asl, per aver avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).