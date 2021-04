Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Altri 934 nuovi positivi, con età media di 44 anni, e altri 34 morti (età media 81,4 anni) in Toscana nelle 24 ore a causa del Coronavirus secondo il report aggiornato della Regione. In calo i rico veri: sono 1.947, 37 in meno rispetto a ieri, di cui 283 in terapia intensiva, 3 in meno.

Sul frote vaccinazioni oggi l'assessore alla salute Simone Bezzini oggi in Consiglio regionale ha spiegato che in Toscana "siamo arrivati venerdì scorso al 68% di somministrazioni di prime dosi agli over80. Nella prossima rilevazione ufficiale del Governo, con le somministrazioni dei medici di medici generale che sono per questa settimana circa 45mila prime dosi e circa 23mila seconde dosi, dovremmo arrivare a superare l'80% delle vaccinazioni stando in media nazionale o probabilmente anche, ma bisogna vedere i dati definitivi, andando oltre". Bezzini ha anche spiegato che "sono circa 35mila le persone che si sono registrate tra le riserve" per la somministrazione dei vaccini.

"E alcune di queste sono state contattate dagli hub". (ANSA).