Uffizi: mostra su ruolo donna in antica Roma va online

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Diventa completamente digitale la mostra archeologica delle Gallerie degli Uffizi sulla figura e il ruolo della donna nell'antica Roma. La rassegna dal titolo 'Imperatrici, matrone, liberte', ricorda una nota, è stata inaugurata all'inizio dello scorso novembre e chiusa per le restrizioni anti Covid dopo solo un giorno. L'esposizione, dunque, è stata completamente digitalizzata in alta definizione ed è da oggi possibile farne un vero e proprio tour virtuale gratuito sul sito del museo, uffizi.it (https://www.uffizi.it/mostre-virtuali/imperatrici-matrone-liber te). Si tratta della prima mostra in assoluto resa visitabile online dalle Gallerie in questa modalità in cui è possibile zoomare su tutti i dettagli delle opere e visualizzare didascalie ed informazioni aggiuntive, sia in italiano che in inglese. Inoltre grazie a una nuova funzionalità, si potrà collegarsi direttamente alla scheda tecnica completa dell'opera negli archivi del sito del museo.

Si tratta, ricorda una nota, di circa trenta opere provenienti dalla ricca collezione archeologica del complesso museale: tra queste, anche le sculture di Agrippina Minore, madre di Nerone, o di Domizia Longina, sposa di Domiziano. "Le Gallerie degli Uffizi negli ultimi anni hanno dedicato grande attenzione alle tematiche della storia di genere - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt - ribaltando l'immagine tradizionale e tradizionalista delle donne e mostrandone invece il lato creativo, forte e indomito". (ANSA).