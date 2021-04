Nautica: Italian Sea Group apre sua 'academy'

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 12 APR - The Italian Sea Group, operatore della nautica di lusso che fa capo all'imprenditore Giovanni Costantino, inaugura una Academy, in collaborazione con l'Università di Genova e la Fondazione Promostudi, dedicata a percorsi per i dipendenti e per laureandi dei corsi in Ingegneria Nautica e in Ingegneria Meccanica e del corso di laurea magistrale in Yacht Design. Per ospitare l'Academy all'interno del cantiere è stata realizzata una struttura di 300 metri quadri con oltre 150 posti. L'iniziativa coinvolge docenti dell'Università di Genova, professionisti e la dirigenza di The Italian Sea Group che formeranno dipendenti e laureandi con corsi volti ad arricchire know how e competenze sulle fasi di progettazione e produzione. "Siamo onorati che l'Università di Genova e Promostudi collaborino alla nostra Academy - commenta Giovanni Costantino, fondatore e ceo di The Italian Sea Group - E' iniziativa maturata dalla consapevolezza che è responsabilità delle aziende colmare l'ultimo miglio che i laureandi devono percorrere per finalizzare il percorso di studi e investire nella formazione dei dipendenti. L'Academy vuole favorire l'interscambio tra Università e mondo del lavoro".

"L'Università di Genova è da sempre legata all'ambito marittimo - commenta il rettore Federico Delfino - L'ingegneria navale ha rappresentato un'eccellenza nell'offerta dell'Ateneo che, in anni più recenti, si è ampliata con il corso di laurea triennale in Design del Prodotto e della Nautica e con la laurea magistrale in Yacht Design. L'Academy offre quella connessione studio-impresa quanto mai fondamentale per una formazione completa e adeguata per un laureato che intenda essere competitivo al suo ingresso nel mondo del lavoro". I primi corsi partiranno il 3 maggio. (ANSA).