Maltempo: Toscana; allagamenti e frane a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 12 APR - Una robusta grandinata seguita da forti temporali, si è abbattuta nel pomeriggio sulla Lucchesia e sulle colline. Oltre 65 millimetri d'acqua hanno provocato frane ed allagamenti. Nel comune di Villa Basilica si sono verificati smottamenti. Necessari lavori immediati per ripristinare la viabilità. Frana sulla provinciale 55 in località Pracando, dove ha ceduto la carreggiata. Un'altra frana ha interrotto la strada 445 Lodovica, a Valdottavo di Borgo a Mozzano. Il traffico è stato deviato su viabilità alternative.

In centro storico a Lucca l'acqua e la grandine hanno trasformato alcune vie in corsi d'acqua. I tombini e le fogne non riuscivano a ricevere la pioggia e la grandine altrettanto copiosa ha trasformato la strada in un fiume schiumoso che per circa mezz'ora ha inondato le strade. In Garfagnana invece è interrotta per un'altra frana la strada che collega Monteperpoli a Monte Altissimo, nel comune di Molazzana. (ANSA).