Fuga di gas a Lucca, evacuate 6 persone e chiusi 6 negozi

(ANSA) - LUCCA, 12 APR - I vigili del fuoco stanno intervenendo in piazza S. Michele a Lucca, nel centro storico della città, per una fuga gas. Al momento sono state evacuate 6 persone e chiusi 6 negozi. Sono in corso le operazioni di ricerca della fuga gas da parte del personale dell'azienda del gas. (ANSA).