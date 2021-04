Covid: in Toscana 1.222 nuovi positivi e altri 30 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 11 APR - I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 1.222 su 16.293 tamponi molecolari e 6.221 tamponi antigenici rapidi effettuati. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente (erano 1.177). Oggi si registrano 30 nuovi decessi: 20 uomini e 10 donne con un'età media di 81,1 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi - relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 175.788 (84% dei casi totali). Sono invece 8.102 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.758, -0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.952 (22 in meno rispetto a ieri), di cui 284 in terapia intensiva (2 in meno). L'età media dei 1.222 nuovi positivi è di 44 anni circa. Complessivamente, 25.806 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (132 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%). Sono 28.237 (1.247 in meno rispetto a ieri, meno 4,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.952 (22 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%), 284 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%). Le persone complessivamente guarite sono 175.788 (1.346 in più rispetto a ieri, più 0,8%). (ANSA).