Covid: festa in casa Firenze, 17 minori sanzionati

Diciassette giovani, tra i 14 e i 18 anni, trovati in un appartamento a festeggiare un compleanno, sono stati sanzionati dalla polizia la scorsa notte per violazione della normativa Covid.

Intorno all'una, dopo una segnalazione di disturbo della quiete pubblica a causa di una festa in un'abitazione privata, gli agenti del commissariato San Giovanni sono giunti in uno stabile di via Ghibellina dove, in un appartamento, affittato per l'occasione, erano in corso i festeggiamenti per il 17/o compleanno di una ragazza. I poliziotti, al loro arrivo, si sono trovati di fronte 17 giovani mentre un'altra decina, secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbe riuscita a defilarsi da una finestra. I 17 sono stati riaffidati ai genitori, alcuni giunti sul posto, mentre altri ragazzi sono stati riaccompagnati dalla polizia nelle rispettive abitazioni.

