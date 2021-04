Covid: Toscana, 1.177 nuovi positivi, tasso cala a 4,58%

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - I nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 1.177 su 25.690 test di cui 15.128 tamponi molecolari e 10.562 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 4,58% (13,1% sulle prime diagnosi). Lo riferisce sui social il presidente Eugenio Giani. Ieri l'aggiornamento era stato di 1.309 nuovi positivi e di un tasso del 5,02% (26.094 esami totali).

Riguardo alle vaccinazioni, sempre secondo quanto riporta Giani "le dosi attualmente somministrate in Toscana sono 870.543", la "percentuale di somministrazione e ritmo al 86,5% (80,4% media nazionale)", mentre tra gli over 80 (persone con età superiore agli 80 anni) la copertura Toscana della prima dose è del 68,1% rispetto a una media italiana del 68,2%.

