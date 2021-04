Scoperta bisca a Prato,12 denunciati azzardo e multati Covid

(ANSA) - PRATO, 09 APR - I Baschi Verdi della GdF hanno scoperto a Prato una bisca in un'associazione ricreativa culturale in zona Macrolotto. Era gestita da un cinese e davanti c'era un frequente andirivieni di auto di grossa cilindrata. Dopo vari appostamenti, resi difficili da numerose telecamere, i finanzieri, approfittando dell'apertura occasionale della porta d'ingresso da parte di un avventore, sono riusciti a entrare.

Dinanzi a loro, in stanze allestite appositamente, c'erano 12 cinesi intenti a giocare a mahjong e a poker. Essi nel parapiglia cercavano goffamente di nascondere ovunque le banconote ed i pezzi da gioco, sotto i divani, nelle buche dei tavoli da biliardo, dietro le tende e nei cestini della spazzatura. Le Fiamme Gialle riuscivano a recuperare 27.000 euro in contanti, denaro sequestato insieme a cinque tavoli, alle carte da gioco e a 588 tessere del mahjong. I 12 cinesi sono stati denunciati, a vario titolo, per gioco d'azzardo nonché sottoposti a sanzioni amministrative per l'inosservanza delle restrizioni sanitarie anti Covid. Inoltre il circolo è stato segnalato alla prefettura per la chiusura per un minimo di cinque giorni. (ANSA).