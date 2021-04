Piattaforma web gestisce ingressi cascate Saturnia

(ANSA) - SATURNIA (GROSSETO), 09 APR - Il Comune di Manciano, in vista della stagione primaverile-estiva, attiverà per le Cascate del Mulino una piattaforma informatica, progettata e realizzata dall'It manager del Comune per la prenotazione e gestione dei flussi di visitatori, con l'implementazione di un servizio di steward per coordinare degli accessi e il supporto ai fruitori dell'area e l'installazione di cartelli con indicazioni per l'utenza. "Per la prima volta nella storia - conclude il sindaco di Manciano Mirco Morini - le Cascate del Mulino sono gestite e nulla è lasciato al caso. L'area è e rimarrà per sempre pubblica ma l'accesso a questo bene naturalistico è regolato al fine di garantire una corretta fruizione di questo bene unico al mondo e allo stesso tempo di tutelarlo". La clip che spiega come utilizzare la piattaforma sarà diffusa su tutti i canali web e video del Comune, potrà essere caricata dalle strutture ricettive sui propri canali social e sui siti internet. Anche i cittadini e le associazioni potranno aiutare l'amministrazione a diffondere questo contenuto sul web. Per prenotare l'utente dovrà puntare il browser del proprio telefonino per navigare in Internet all'indirizzo https://voucher.mancianopromozione.it. Scelto il meccanismo delle fasce orarie che, per quanto riguarda la prenotazione, è possibile vedere con la data e sceglierne una stando attenti all'indicazione dell'affollamento (a colori). Grazie a questa indicazione l'utente può decidere di scegliere un orario meno affollato per una migliore fruizione. Sono allo studio meccanismi di validazione della prenotazione al fine di limitare al massimo l'incetta da parte di un unico soggetto nonché la perdita di posti dovuti a rinunce non comunicate. (ANSA).