Insulti alle donne su installazione dedicata all' 8 marzo

(ANSA) - FIRENZE, 09 APR - "La violenza è amore", "Diversa ma inferiore semplicemente donna": sono le frasi trovate stamani su una installazione contro la violenza sulle donne davanti al Comune di Campi Bisenzio (Firenze). Lo rendono noto Cgil e Spi-Cgil. L'installazione, spiega una nota, due casette rosse con le immagini e le storie di Elsa Morante e Rosa Parks, era stata posta davanti al Palazzo comunale lo scorso 8 marzo, Festa della donna, su proposta della commissione consiliare pari opportunità. Le frasi, in bianco su sfondo rosso, sono stampate e riportano lo stesso stile dell'installazione.

"Uno sfregio inaccettabile, gravissimo, che arriva dopo un altro tentativo di danneggiamento di quella struttura. Ci auguriamo che gli autori vengano individuati e puniti. C'è da fare ancora tanto a livello culturale per debellare certi modi di pensare e di agire. Di certo nessuno ci intimidirà e non diminuirà il nostro impegno per i diritti delle donne e per la parità di genere", commenta Carla Bonora, responsabile Cgil della Piana fiorentina e pari opportunità". Anche lo Spi Cgil di Campi Bisenzio e il suo coordinamento donne condannano il fatto: "Un atto vile che rivela, in chi l'ha commesso, l'assenza di intelligenza, rispetto ed educazione. Viviamo un periodo di involuzione culturale, non dobbiamo restare indifferenti e dobbiamo stigmatizzare gli episodi di violenza, razzismo, bullismo, sopruso. Continueremo a proporre progetti inclusivi, contro ogni violenza, per affermare la cultura del rispetto, della parità, del riconoscimento delle differenze". (ANSA).