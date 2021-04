Giani: "Prato-Empoli rosse anche se Toscana arancione"

(ANSA) - FIRENZE, 09 APR - "Anche se saremo in zona arancione io quelle 5-6 zone che superano i 250 casi su 100.000 abitanti le tengo in zona rossa: la provincia di Prato, il Valdarno inferiore empolese, e alcune zone sociosanitarie di cui mi stanno arrivando i dati, perché è una decisione che viene presa in giornata". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a 'Storie Italiane' su Raiuno.

"Come Rt - ha spiegato Giani - noi oggi siamo a 1,01, quindi addirittura molto vicini a quella che era la soglia fra zona gialla e zona arancione. Come dati dei contagi siamo su un indice stamattina di 230, quindi sotto la soglia dei 250: comunque deciderà la cabina di regia, io però voglio tenere un atteggiamento prudente e rigoroso, perché negli ospedali la situazione è veramente sul limite della saturazione, quindi io il limite di 250 lo applicherò alle zone sociosanitarie".

