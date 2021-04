Covid: sindaco, Prato zona rossa anche la prossima settimana

(ANSA) - PRATO, 09 APR - Pur con la Toscana di nuovo arancione, Prato resta zona rossa anche per la prossima settimana: lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il sindaco Matteo Biffoni, secondo cui "al di là del numero dei contagi (oggi si contano 158 casi positivi e cinque decessi) e del trend dei parametri fortunatamente in ribasso, non possiamo ignorare l'appello dei medici ospedalieri e di tanti operatori sanitari che ci chiedono ancora cautela e rigore". Per Biffoni, "la gravità del virus, la sua capacità di diffusione, la necessità di ricoverare anche persone giovani e quindi la necessità di attivare ulteriori posti letto Covid-dedicati, l'utilizzo della terapia intensiva sono le preoccupazioni di cui è doveroso farci carico". Il sindaco ha poi definito "urgente" l'arrivo di "un consistente numero di vaccini per tutte le fasce di età".

(ANSA).