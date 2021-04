A Lucca antologica di Frédéric Bruly Bouabrè

(ANSA) - LUCCA, 09 APR - Mostra antologica a Lucca dedicata a Frédéric Bruly Bouabrè, scomparso nel 2014, tra gli autori internazionali più significativi del panorama culturale del Secondo dopoguerra. Il Palazzo delle Esposizioni di Lucca ospita oltre 350 opere provenienti da collezioni private e dalla famiglia dell'artista con un ricco corredo di documenti e testimonianze storiche. 'Frédéric Bruly Bouabrè. Arte Alfabeto Universale' il titolo della mostra visibile, in modalità virtuale, da oggi e per tutto il mese di aprile, attraverso visite guidate online, virtual tour, pillole video e attività digitali. La chiusura è stata poi prorogata fino al 13 giugno.

Le opere in esposizione, cartoni di piccole dimensioni, su cui l'artista annotava le accurate osservazioni sull'esistente, nascoste sotto la superficie, documentano le varie fasi tematiche dell'artista. In mostra presenti anche alcune opere inedite, tra cui un rarissimo dipinto a olio su tela dell'artista e una serie di documenti autografi e foto storiche, moltissime delle quali inedite e prestate per la prima volta dalla famiglia. Tra questi numerosi testi poetici e saggi scritti dall'artista, epistole e curiosità, come il bozzetto originale dell'orologio progettato da Bouabrè per Swatch.

Oggi, data in cui era previsto il vernissage, l'esposizione è stata presentata alla stampa, alla presenza del curatore e dei rappresentanti degli enti promotori, tra i quali l'ambasciatore della Costa d'Avorio in Italia, Samuel Ouattara. La mostra è organizzata dalla Fondazione banca del monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca sviluppo, con il patrocinio della Regione Toscana e dell'Ambasciata della Costa d'Avorio in Italia e la collaborazione della Fondazione Alighiero e Boetti. (ANSA).