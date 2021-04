Covid: Toscana, 32 morti censiti nel giorno di Pasquetta

(ANSA) - FIRENZE, 06 APR - E' di altri 685 nuovi casi (+0,3%, età media 44 anni, 657 trovati con tampone molecolare e 28 con test rapidi)) e di altri 32 decessi (età media 78,9 anni) l'aggiornamento sul Covid nelle 24 ore in Toscana secondo il report giornaliero della Regione. Le vittime totali salgono ora a 5.510 morti. Pisa tocca oggi i 600 deceduti uccisi dal Coronavirus dall'inizio della pandemia.

Con i nuovi casi, i positivi totali censiti in Toscana sono ora 203.410. In incremento percentuale salgono di più, rispetto ai nuovi positivi i guariti (+0,5%, sono stati 798, tutte guarigioni complete, a tampone negativo) i quali raggiungono un totale di 168.821. Invece gli attualmente positivi sono oggi 29.079, lieve calo del -0,5% su ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.991 (+43 pazienti su ieri e 279 sono in terapia intensiva, tre in meno). Altri 27.088 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o asintomatici (in calo, - 188 su ieri). Ci sono infine in quarantena 34.253 persone (calo di 838 persone su ieri, -2,4%), isolate al proprio domicilio, in sorveglianza attiva delle Asl per aver avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).