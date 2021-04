Firenze, nuovo codice giallo per vento forte

(ANSA) - FIRENZE, 05 APR - Domani a Firenze nuovo codice giallo per rischio vento forte. Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale (Cfr). L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L'allerta scatterà alle 10 di martedí 6 aprile e si concluderà alle 20 dello stesso giorno.

Secondo gli esperti per domani è previsto, dal pomeriggio e in serata, il rapido rinforzo del vento da nord est con possibili forti raffiche sulle pianure settentrionali, in particolare allo sbocco delle vallate appenniniche. (ANSA).