Calcio storico: semifinali Bianchi-Azzurri e Verdi-Rossi

(ANSA) - FIRENZE, 04 APR - Sorteggio stamani - come da tradizione nel giorno di Pasqua prima dello Scoppio del carro atteso per le 11, in un'insolita piazza del Duomo deserta causa l'emergenza Coronavirus -, per l'abbinamento delle partite del torneo 2021 del Calcio storico fiorentino. La prima partita vedrà in campo Bianchi contro Azzurri. L'altra semifinale sarà Verdi contro Rossi (quest'ultimi assenti stamani al sorteggio per protesta come annunciato nei giorni scorsi).

Riguardo a quando si giocherà il Calcio storico quest'anno, si dovrà valutare l'andamento della pandemia. Al momento, secondo quanto, emerso, non sembrerebbe comunque probabile che le partite si possano tenere a giugno, con la finale, come da tradizione, il 24, festa di San Giovanni, patrono di Firenze.

L'anno scorso, sempre per il Covid, non ci fu lo Scoppio del Carro nè si tenne il Calcio storico. (ANSA).