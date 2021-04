Genoa e Fiorentina pari, buona prima Iachini

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - Genoa e Fiorentina si dividono la posta grazie ai gol di Destro e Vlahovic, entrambi nel primo tempo, ma la gara si è chiusa tra le polemiche. In pieno recupero infatti un intervento di Eysseric ai danni di Zappacosta in area viola è stato considerato regolare dal direttore di gara Maresca, nonostante i molti dubbi e le proteste dei giocatori rossoblù. L'arbitro non ha voluto rivedere l'azione al Var e Banti non lo ha nemmeno richiamato.

Le immagini mostrano il fallo da rigore.

La Fiorentina del neo arrivato Iachini ha strappato un punto fondamentale nella corsa salvezza nonostante dal 7' della ripresa abbia giocato in inferiorità numerica per l'espulsione di Ribery, autore di un grave intervento con il piede a martello ai danni proprio di Zappacosta, che gli è costato il rosso diretto. Gara comunque molto combattuta, dai ritmi alti ma dalle poche emozioni con Dragowski e Perin impegnati soprattutto nelle uscite. (ANSA).