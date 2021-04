Covid:stop negozi Pasqua,code davanti supermercati Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 APR - Lunghe file per fare la spesa davanti a supermercati e mercati si registrano a Firenze in vista delle chiusure di Pasqua e Pasquetta disposte dall'ordinanza regionale firmata dal governatore Eugenio Giani, e come effetto dei contingentamenti degli ingressi a causa della zona rossa.

Scene che ricordano quanto visto durante il primo lockdown della primavera 2020. Già ieri sera si registravano code davanti a molti supermercati. All'Esselunga di via Masaccio stamani la fila arrivava all'incrocio con viale Don Minzoni. Situazione analoga all'Esselunga di via Galliano, o davanti a supermercati di Unicoop Firenze. In coda anche davanti ad alcuni negozi alimentari e ai mercati cittadini. Ieri e oggi al mercato centrale in San Lorenzo sono presenti steward per evitare gli assembramenti davanti ai banchi. (ANSA).