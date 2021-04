Calcio: Fiorentina; Iachini, Non credevo di dover tornare

(ANSA) - ROMA, 02 APR - ''Non immaginavo di dover tornare, ho massimo rispetto per Prandelli cui mi lega un rapporto di stima e amicizia, credevo che le cose potessero andare meglio, poi è arrivata questa chiamata in un momento di difficoltà come lo scorso anno. Ora c'è da portare in salvo la squadra, mi auguro di poter comprendere in fretta cosa non ha funzionato''. Così Beppe Iachini alla vigilia della trasferta con il Genoa che lo rivedrà nuovamente alla guida della Fiorentina dopo le dimissioni di Cesare Prandelli.

''Per risalire la classifica chiederò di ripartire dalla certezze e toglierci quelle scorie e quei timori dovuti a questa situazione - ha aggiunto il tecnico ascolano; il calcio richiede testa libera e serenità, servirà il contributo di tutti, squadra, società e ambiente, ora non conta più l'io ma solo il gruppo, indossiamo una maglia importante e dobbiamo onorarla ogni minuto in tutte le partite''.