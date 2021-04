Rifiuti, abbandonano speciali e urbani all'Elba, 8 multati

(ANSA) - PORTOFERRAIO, 01 APR - Otto persone, di cui tre non residenti, sono state sanzionate nelle ultime due settimane per aver abbandono di rifiuti sul territorio elbano. Gli accertamenti dei carabinieri forestali della stazione di Portoferraio (Livorno), con la collaborazione di alcuni cittadini e delle locali polizie municipali, hanno permesso di effettuare le sanzioni. In quattro casi, fanno sapere gli investigatori, la zona interessata è risultata quella di Bagnaia nei comuni di Rio e Portoferraio. In uno di questi casi il trasgressore ha abbandonato i rifiuti in area Parco nazionale e, quindi, gli sono state comminate due sanzioni. Un altro caso ha riguardato il territorio di Porto Azzurro, in località Reale, ove sono stati abbandonati rifiuti provenienti da lavori edilizi. Anche in questo caso sono state comminate due sanzioni, in quanto l'abbandono è avvenuto in area Parco Nazionale. Altri due casi hanno riguardato il Comune di Portoferraio. Il caso più eclatante ha riguardato due abbandoni di demolizioni edilizie effettuati da un privato cittadino nelle località Case Danesi del Comune di Rio e Colle Reciso del Comune di Portoferraio. Il trasgressore è stato individuato grazie alle videoriprese fornite dalla polizia municipale di Capoliveri e grazie all'aiuto di un imprenditore. Gli sono state comminate tre sanzioni amministrative poiché l'abbandono è avvenuto in area di Parco Nazionale e perché l'abbandono è avvenuto in orario di coprifuoco covid con l'ausilio di un furgone che è stato ripreso dalle videocamere. (ANSA).