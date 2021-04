Motociclista morto a Firenze, indagato conducente furgone

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - E' indagato per omicidio colposo stradale il conducente del furgone coinvolto nell'incidente nel quale, il 30 marzo scorso a Firenze in via Aretina, ha perso la vita il 39enne Andrea Pirrò, carabiniere in servizio al Battaglione Toscana. Secondo quanto appreso l'uomo, di origine romena, si è fermato subito a prestare soccorso ed è risultato negativo ai test per rilevare la presenza di alcol e droga.

Le indagini sono condotte dalla polizia municipale, coordinata dal pm Franco Massimo Bonfiglio. Il sinistro, al quale non avrebbero assistito testimoni, è avvenuto in un tratto di strada a senso unico. La dinamica, al vaglio dei vigili, sarebbe stata ricostruita attraverso le immagini di alcune telecamere. (ANSA).