Autismo: per Giornata consapevolezza evento dedicato lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 01 APR - 'Imparo...e posso lavorare. E ora la vita': è questo il titolo della manifestazione promossa per domani dal Coordinamento toscano associazioni per l'autismo in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. A partire dalle 15.30 e fino alle 18.30, dal Teatro della Compagnia di Firenze, trasformato in una sorta di studio televisivo, si parlerà di diritti delle persone con autismo e in particolare del tema del lavoro.

Tanti gli ospiti, alcuni in presenza, altri in collegamento da varie città, per una diretta multimediale che verrà trasmessa, live, sulla pagina social del Coordinamento delle associazioni autismo della Toscana e su altre piattaforme.

"Questo ci permetterà - spiega una nota degli organizzatori - di stare tutti insieme in un abbraccio collettivo ai nostri ragazzi per sostenere la loro voglia di vita", nonostante la pandemia. A condurre l'evento il giornalista e scrittore Saverio Tommasi, assieme a lui amici, esperti, giornalisti, musicisti, attori, politici e genitori: il Coordinamento, in una nota, ringrazia "Andrea Pamparana, Gian Antonio Stella, Marino Bottà, Silvia della Monica, Don Andrea Bonsignori, Paolo Fresu, Elio, Eluisa Lo Presti, Peppe dell'Acqua, Giacomo Galanda, Iacopo Melio, Eleonora Vanni, Claudio Ascoli e Matteo Pecorini e altri ancora". (ANSA).