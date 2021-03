Vaccini, Giani, 20mila giorno a over 80, incertezza per fragili

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - "Sugli over 80 oggi, domani e domani l'altro sono i giorni in cui ci aspettiamo una forte somministrazione. Mi aspetto di superare i 20mila vaccini al giorno". Lo ha spiegato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa parlando della vaccinazione degli ultraottantenni.

"Vorrei ringraziare i medici di famiglia per il lavoro che svolgono - ha aggiunto Giani - e tutto lascia pensare che in questi tre giorni, noi possiamo arrivare all'obiettivo che noi ci proponiamo. Sul sito della presidenza del Consiglio sono indicate le dosi: stamattina eravamo a 141mila, l'obiettivo è di andare oltre le 200mila dosi il giorno di Pasqua". Quanto alla vaccinazione per i particolarmente fragili, il governatore ha sottolineato che "attendiamo l'arrivo dei vaccini Moderna. Se le persone non hanno ricevuto dalla Asl le telefonate è solo perché ancora siamo incerti sull'arrivo di Moderna, perché doveva arrivare stasera, ma allo stato attuale non ci sono notizie certe dell'arrivo, potrebbe arrivare domani. Le telefonate le facciamo solo quando materialmente arriva il vaccino Moderna", "per evitare, in una categoria come i super fragili, attese che poi non si realizzano. Io la telefonata la faccio partire quando so che arrivano, è previsto un arrivo di 30mila, forse 35mila, dosi, ma le telefonate partiranno da quando arrivano materialmente, oggi o domani". (ANSA).