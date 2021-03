Fiamme in appartamento nell'Aretino, grave 90enne

(ANSA) - AREZZO, 31 MAR - Una famiglia di quattro persone, tra le quali la più grave è una 90enne trasferita con l'elicottero Pegaso al centro grandi ustionati di Pisa, è rimasta ustionata in un incendio sviluppato ieri sera in un appartamento all'interno di una palazzina di quattro piani a Camucia, nel comune di Cortona (Arezzo). Per cause da accertare da parte dei carabinieri, intorno alle 21 si è sprigionato l'incendio al quarto piano della palazzina che ha subito attaccato l'appartamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, e il 118. La 90enne è stata trasferita in elicottero a Pisa con ustioni di II e III grado agli arti inferiori. Altre tre persone della famiglia sono state trasferite presso l'ospedale cortonese della Fratta in condizioni non gravi. (ANSA).