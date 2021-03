Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Se in Toscana per gli over 80 l'obiettivo, tra oggi e domani, è di fare 20.000 vaccinazioni al giorno, parola del governatore Eugenio Giani, per un totale nella settimana di 81.000, incertezze si registrano per la somministrazione alle persone particolarmente fragili: "Attendiamo l'arrivo dei vaccini Moderna", una consegna di circa 35.000 dosi. "Se le persone non hanno ricevuto dalla Asl le telefonate - ha spiegato Giani - è solo perché ancora siamo incerti sull'arrivo di Moderna, perché doveva arrivare stasera, ma allo stato attuale non ci sono notizie certe dell'arrivo, potrebbe arrivare domani".

Per quanto riguarda le persone tra i 70 e i 79 anni che hanno prenotato il vaccino Astrazeneca, la Regione conferma poi che, ad oggi, causa ritardi nella consegna del vaccino, saltano solo le somministrazioni di domani 1 aprile che vanno automaticamente al 7 aprile. Il rinvio riguarda circa 10mila persone che riceveranno un sms in cui sarà indicata la nuova data, con medesimo orario e luogo dell'originaria prenotazione.

Intanto in Toscana parte la vaccinazione per i caregiver di bambini particolarmente fragili con età inferiore a 16 anni (che quindi non posso vaccinarsi), a cui sono destinate dosi Astrazeneca.

Riguardo all'andamento dell'epidemia risale il numero giornaliero di contagi: 1.538 nell'ultimo report a fronte dei 1.180 di ieri, con un tasso di positivi che sale 5,3 (era 4,7).

Purtroppo ci sono stati altri 19 decessi. Ancora in aumento i ricoveri: sono 1.825, 18 in più rispetto a ieri, di cui 265 in terapia intensiva (stabili). (ANSA).