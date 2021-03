Smog: Firenze; da domani stop a diesel inquinanti in centro

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Scatterà domani, mercoledì 31 marzo, a Firenze lo stop ai veicoli più inquinanti all'interno della ztl e nella fascia dei viali Gramsci e Matteotti, dove la centralina ha registrato gli sforamenti di biossido di azoto. E sempre domani alle 12 sul sito di Sas sarà accessibile il portale per richiedere i contributi destinati all'acquisto di mezzi ecologici.

Si tratta delle misure adottate da Palazzo Vecchio in attuazione delle disposizioni regionali per il miglioramento della qualità nell'aria. Sulla base dell'accordo è stato disposto il divieto di accesso e il transito alle auto e ai veicoli merci delle classi diesel Euro 3 ed Euro 4 compreso nell'area della Ztl e nell'area dei viali di circonvallazione tra viale Amendola-Giovine Italia e piazza della Libertà. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Per 18 mesi, quindi fino al 30 settembre 2022. (ANSA).