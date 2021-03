Donna in bicicletta muore a Montecatini, accertamenti dinamica incidente

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 30 MAR - Una donna di 68 anni è morta oggi in seguito a un incidente stradale mentre percorreva con la sua bicicletta una strada periferica di Montecatini (Pistoia).

Ancora da stabilire le esatte dinamiche del sinistro: secondo quanto riferito dalla polizia municipale, intervenuta sul posto, la donna sarebbe caduta e avrebbe sbattuto la testa a terra dopo aver urtato contro un furgone parcheggiato a bordo strada. Ma, sempre secondo quanto spiegato dagli investigatori, un'altra versione farebbe riferimento a un'auto che avrebbe investito il corpo della 68enne che giaceva sulla carreggiata, per poi darsi alla fuga. La polizia municipale, in queste ore, sta ascoltando i testimoni e verificando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. (ANSA).