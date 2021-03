Covid: in Toscana sempre tanti decessi, altri 32 morti

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Con 1.180 contagi in più rispetto a ieri i casi di Coronavirus registrati in Toscana raggiungono il totale di 193.836 da inizio pandemia: i nuovi positivi - età media 44 anni - sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Rispetto a ieri eseguito praticamente il doppio degli esami - 13.222 tamponi molecolari e 11.871 tamponi antigenici rapidi a fronte di complessivi 12.087 -, di cui il 4,7% è risultato positivo: ieri il tasso era di 8,45%. Sulle prime diagnosi l'incidenza dei positivi è 13,8% è risultato positivo. Purtroppo si registrano ancora tanti decessi: altri 32 rispetto al report di ieri - 22 uomini e 10 donne con un'età media di 79 anni - che porta il totale a 5.329. Crescono ancora i ricoveri, anche in rianimazione: sono 1.807, 13 in più rispetto a ieri, di cui 265 in terapia intensiva, 3 in più.

Questi i dati diffusi oggi dala Regione.

I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 160.617 (82,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 27.890, stabili rispetto a ieri. Riguardo alle singole province Firenze registra 366 casi in più, Prato 171, Lucca 154, Pistoia 117, Pisa 107, Livorno 67, Siena 65, Arezzo 62, Massa Carrara 39, Grosseto 32. Complessivamente, 26.083 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (13 in meno rispetto a ieri, meno 0,05%).

Sono 38.723 (851 in più rispetto a ieri, più 2,2%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla campagna vaccinale alle 12 sono state effettuate complessivamente 614.168 vaccinazioni, 9.986 in più rispetto a ieri (+1,7%). (ANSA).