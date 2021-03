Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - Per un ritardo nelle consegne delle dosi del vaccino AstraZeneca, le prenotazioni dell'1 e del 2 aprile effettuate in Toscana da cittadini nati fra il 1941 e il 1951 saranno spostate ai giorni immediatamente successivi, con vaccinazioni anche nelle sere di Pasqua e Pasquetta: lo ha annunciato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

Arrivate invece oggi 74mila dosi Pfizer che saranno utilizzate dai medici di medicina generale per somministrare il vaccino ai loro assistiti ultraottantenni.

Sull'andamento dell'epidemia sono stati 1.180 i contagi in più rispetto a ieri che hanno portato il totale a 193.836 da inizio pandemia. Rispetto a ieri eseguito praticamente il doppio degli esami - 13.222 tamponi molecolari e 11.871 tamponi antigenici rapidi a fronte di complessivi 12.087 -, di cui il 4,7% è risultato positivo: ieri il tasso era di 8,45%. Sulle prime diagnosi l'incidenza dei positivi è 13,8% è risultato positivo.

Purtroppo si registrano ancora tanti decessi: altri 32 rispetto al report di ieri - 22 uomini e 10 donne con un'età media di 79 anni - che porta il totale a 5.329. Crescono ancora i ricoveri, anche in rianimazione: sono 1.807, 13 in più rispetto a ieri, di cui 265 in terapia intensiva, 3 in più. (ANSA).