Comuni: Firenze; no spostare auto pulizia strade,c'è proroga

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAR - La Giunta del Comune di Firenze, visto il perdurare dell'emergenza sanitaria, ha deciso di prorogare ulteriormente la possibilità di non spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade: il provvedimento sarà quindi in vigore fino a fine aprile, salvo poi aggiornamenti legati all'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

La decisione è stata presa a seguito della comunicazione dell'assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti. (ANSA).