Esplosione in appartamento, ferite due donne

(ANSA) - CUTIGLIANO, 29 MAR - Due persone sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta stamani poco prima delle 9 all'interno di un appartamento a Cutigliano (Pistoia). Si tratta di una donna di 82 anni e la nipote di 27 anni. Entrambe sono state trasportate in ospedale a Firenze con l'elisoccorso Pegaso.

La più grave è l'anziana, che oltre al avere ustioni su varie parti del corpo, è stata sbalzata a terra a causa dell'esplosione ed ha riportato varie fratture. La nipote , invece avrebbe riportato soltanto qualche ustione. Nessuna delle due al momento risulta in pericolo di vita. Secondo quanto appreso, l'anziana avrebbe cercato di accendere la stufa a legna, posizionata vicino ad una stufa a gas e da lì è partito lo scoppio, forse a causa di una perdita di gas. L'appartamento, posto all'ultimo piano, è stato fortemente danneggiato ed è inagibile. Lesionato anche il tetto. Gli altri appartamenti non avrebbero subito danni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).