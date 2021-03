Covid:in Toscana altri 31 decessi,ricoveri sempre in aumento

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Con i 1.021 nuovi casi individuati nelle ultime ventiquattro ore, età media 43 anni, salgono a 27.890 (+329) le persone in Toscana in questo momento positive al coronavirus, l'1,2 per cento in più rispetto a ieri, mentre sono 192.656 i casi complessivi da inizio pandemia. Purtroppo ci sono anche nuovi decessi: 31 - 22 uomini e 9 donne, con un'età media di 79,8 anni - che portano il numero complessivo a 5.297.

Crescono ancora i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali: sono ad oggi 1.794, 25 in più (più 1,4 per cento), di cui 262 in terapia intensiva, 2 in meno (meno 0,8 per cento). In crescita anche il tasso di positività: i tamponi effettuati sono stati 10.323 molecolari e 1.764 antigenici, l'8,4 per cento è risultato positivo. Escludendo i tamponi di controllo la percentuale sale al 18,5%. Questi i dati resi noti dalla Regione nel report di oggi.

Riguardo all'andamento del virus per provincia Firenze registra 253 casi in più rispetto a ieri, Arezzo 163, Pisa 109, Lucca 90, Pistoia 89, Livorno 80, Prato 75, Siena 65, Massa Carrara 53, Grosseto 44.

Ci sono 26.096 toscani ammalati in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono asintomatici e 37.872 sempre isolati a casa perchè contatti di positivi.

Per la campagna vaccinale nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate altre 8.393 dosi (+1,4 per cento) che portano il numero complessivo a 604.182. (ANSA).