Accoltellato in centro a Grosseto, grave 36enne

(ANSA) - GROSSETO, 28 MAR - Un 36enne, libico, è stato accoltellato all'addome nel centro di Grosseto e verserebbe in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato trasportato con l'elicottero per essere operato.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 18 in via Damiano Chiesa, nel centro cittadino. L'uomo era in compagnia di una ragazza quando, per cause al vaglio del nucleo investigativo dei carabinieri, è stato raggiunto da un fendente. L'aggressore è scappato a piedi e i militari lo stanno cercando. La vittima sarebbe stata trovata riversa a terra poco distante dal luogo dell'aggressione, non lontano dalla prefettura.

La ragazza, grossetana, che era in compagnia del 36enne è stata portata in caserma per essere ascoltata ma, secondo quanto appreso, non avrebbe fornito elementi utili a individuare l'aggressore e a spiegare le cause dell'accaduto. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Grosseto e successivamente alle Scotte di Siena con l'elicottero. (ANSA).