Covid: in Toscana, altri 19 decessi, risalgono ricoveri

Con 1.467 nuovi casi la Toscana supera i 190.000 contagi da inizio pandemia, arrivando a contarne oggi 190.267. I nuovi casi, età media 45 anni circa, sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Oggi sono stati eseguiti 15.668 tamponi molecolari e 11.165 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,5% è risultato positivo. Sono invece 10.868 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,5% è risultato positivo.

Si registrano purtroppo altri 19 decessi - 9 uomini e 10 donne con un'età media di 81,4 anni - che portano il totale a 5.239.

In aumento i ricoveri: sono 1.760, 30 in più rispetto a ieri, di cui 264 in terapia intensiva, 7 in più. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi - relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 157.725 (82,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 27.303, +0,3% rispetto a ieri. Riguardo ai nuovi casi nelle ultime 24 ore provincia per provincia Firenze ne conta 423 in più, Lucca 214, Prato 175, Pisa 157, Arezzo 136, Pistoia 105, Livorno 93, Siena 60, Grosseto 54, Massa Carrara 50.

Complessivamente, 25.543 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (47 in più rispetto a ieri, più 0,2%). Sono 39.305 (1.373 in meno rispetto a ieri, meno 3,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alla campagna di vaccinazione alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 587.799 vaccinazioni, 19.897 in più rispetto a ieri (+3,5%).