Nasce in Mugello 'Cammino delle Terre di Giotto e Dante'

(ANSA) - VICCHIO (FIRENZE), 26 MAR - Nasce in Mugello 'Il Cammino delle Terre di Giotto e Dante', tragitto a tappe, anche su piste trekking e ciclabili che ricalcano, con rigore storico, gli itinerari tracciati dall'esperienza umana di Giotto di Bondone, nato a Vicchio (Firenze), e di Dante, che il Mugello lo frequentò , specie nel suo lungo esilio. Le tappe sono sette e si sviluppano per 149 km totali. L'esperienza, tra cultura e turismo, si unisce alla visita alle coltellerie artigianali, alle botteghe della lavorazione del cuoio, ai laboratori di ceramica e di tessitura, ai musei del territorio. Il 'Cammino di Giotto e Dante' sarà naturalmente accompagnato da un proprio specifico sistema di cartellonistica e da un proprio calendario visite ad artigiani e manifatture. Il logo del Cammino ha un cerchio che raffigura sia una delle opere del pittore nostrano, sia l'unione di punti, come le tappe del percorso. Evidenzia pure gli strumenti che i due utilizzavano per la loro produzione artistica. La penna uno, il pennello l'altro. I colori rimandano al territorio. Filippo Carlà Campa, sindaco di Vicchio, spiega che "le tappe saranno dal punto di vista paesaggistico e naturalistico bellissime". Il senatore Riccardo Nencini, presidente della Commissione Cultura del Senato, rileva che "i cammini sono stati tra le più grandi fonti per il turismo e le attività locali. Il turismo post pandemia sarà fortemente orientato a crescere in maniera geometrica". (ANSA).