Covid:Toscana rossa per riconteggio casi arrivati in ritardo

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAR - Sarebbe stato un errore nella trasmissione dei dati dalla provincia di Prato, secondo quanto appreso, a rendere necessario il riconteggio dell'Iss a seguito del quale la Toscana risulta essere in zona rossa. Nel dato diffuso ieri per quanto riguarda il territorio pratese, in un primo tempo non erano stati inclusi altri 102 nuovi casi, che sono stati comunicati oggi. L'incremento ha portato il tasso di incidenza a 251 casi ogni 100.000, appena al di sopra della soglia di 250 su 100.000 utile per restare in zona arancione. Il tasso di incidenza è stato calcolato dall'Iss in base ai dati della settimana compresa tra il 19 e il 25 marzo inclusi.

